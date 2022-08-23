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شجعت مكاسب البورصة المصرية في جلسة الأحد، والتي تجاوزت 2%، على عمليات جني أرباح بدأت أمس الاثنين، ودفعت المؤشر الرئيسي إلى الهبوط بنسبة تقترب من 1%، وتوسيع خسائره اليوم لتتجاوز 1%.

وأغلق المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 على هبوط بنسبة 1.1%، ووصل إلى مستوى 10138 نقطة.

وكسب المؤشر الرئيسي في جلسة يوم الأحد نحو 2.18%، تأثرا بتثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة، في اجتماع الخميس الماضي.

وواجه المؤشر الرئيسي عمليات جني أرباح في جلسة الاثنين، بعد اختبار مستوى مقاومته الرئيسي 10,340 نقطة، وأغلق الجلسة منخفضًا 0.9% عند مستوى 10,246 نقطة.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "في حالة التعرض لمزيد من الضغوط البيعية، سيعيد المؤشر اختبار مستوى 10,000 نقطة، ويليه مستوى 9,800 نقطة، ومن ناحية أخرى، فى حالة تجاوز مستوى 10,340 نقطة بصورة مؤكدة، سيتمهد الطريق لمستوى 10,780 نقطة".