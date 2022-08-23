تايوان تسجل 26 ألفا و382 إصابة و16 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت تايوان، اليوم الثلاثاء، 26 ألفا و382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 16 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وسجلت منطقة "تايبيه الجديدة" أعلى عدد من حالات الإصابة المحلية وهي 5258، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل 5 ملايين و86 ألفا و521 حالة إصابة منذ تفشي الجائحة في أوائل عام 2020، من بينها 5 ملايين و60 ألفا و874 حالة إصابة محلية.

وبتسجيل 16 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم، بلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد 9673 منذ بدء الجائحة.