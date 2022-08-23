المفوضية الأوروبية: الجفاف في أوروبا هو الأسوأ منذ 500 عام على الأقل

ذكرت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أنه يبدو أن الجفاف في أوروبا "هو الأسوأ منذ 500 عام على الأقل".



وقال الناطق باسم المفوضية يوهانس باهريك، مشيرا إلى بحث نشر أمس الاثنين "هذا بالطبع تقييم أولي ونحن بحاجة لتأكيد هذا مع البيانات النهائية في نهاية الموسم".



يهدد الجفاف ما يقرب من نصف أوروبا، وفقا لتقرير صادر عن خدمة العلوم والمعرفة التابعة للمفوضية الأوروبية.



وقال التقرير إنه اعتبارا من 10 أغسطس، وصل 47% من أراضي أوروبا إلى مستوى التحذير من الجفاف، بينما أعلنت 17% من المناطق التي شملها مسح، حالة تأهب قصوى.



وقال الباحثون إن الظروف الجافة المرتبطة بالأمطار الشحيحة وعدد من موجات الحر من مايو فصاعدا أثرت على تصريف الأنهار على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا. كما أثر انخفاض حجم المياه سلبا على قطاع الطاقة لكل من أنظمة توليد الطاقة الكهرومائية والتبريد في محطات الطاقة الأخرى.



وأضاف الباحثون إن الجفاف قلل بشكل كبير من حصاد المحاصيل الصيفية، وتأثرت الذرة وفول الصويا ودوار الشمس.



وأدرج التقرير أكثر من عشر دول يتزايد فيها خطر الجفاف، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.



وسجلت حالات الوفاة أثناء موجات الحرارة في شهر يوليو في كل من إنجلترا وويلز ارتفاعا في المتوسط عن بقية الشهر، وفقا لوكالة "برس اسوسييشن" البريطانية. ووصلت الوفيات في إنجلترا لذروتها يوم 19 يوليو الماضي، وهو اليوم الذي سجلت فيه إنجلترا درجة حرارة قياسية غير مسبوقة بلغت 40 درجة مئوية.



وبشكل إجمالي، كانت الوفيات أعلى بنسبة 7% في إنجلترا أثناء الموجات الحارة، وبنسبة 12% في ويلز.



ويمكن إرجاع الوفيات التي حدثت أثناء فترات الحرارة المرتفعة في إنجلترا إلى مجموعة من العوامل، وهناك حاجة إلى تحقيق إضافي من أجل فهم هذه النتائج.



وقال التقرير إن المناطق التي تزداد فيها الظروف سوءا هي تلك التي تأثرت بالفعل بالجفاف في ربيع عام 2022 مثل شمالى إيطاليا وجنوب شرقى فرنسا وبعض المناطق في المجر ورومانيا.



ويتوقع الباحثون أن ظروف الطقس الأكثر دفئا وجفافا من المعتاد من المرجح أن تستمر حتى نوفمبر في المنطقة الأورومتوسطية الغربية.