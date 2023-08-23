تقارير متضاربة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن السيطرة على سلاح المدرعات في الخرطوم

أعلنت القوات المسلحة السودانية أن سلاح المدرعات تمكن مجددا من "دحر محاولة هجوم فاشلة من قبل ميليشيات المتمرد (قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو) حميدتي التي لاذت بالفرار بعد تلقيها خسائر كبيرة".

وأضافت القوات المسلحة مساء الثلاثاء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تبسط قواتنا حاليا كامل سيطرتها على سلاح المدرعات وفي كامل الجاهزية للتصدي لأي محاولات جديدة".

يأتي هذا بينما أعلنت قوات الدعم السريع أنها حققت "انتصارا جديدا على قوات الانقلابيين وكتائب النظام البائد بقيادة المدرعات الشجرة بالخرطوم"، مضيفة أن عناصرها "تمكنوا من السيطرة على مجمل المعسكر عدا جيوب صغيرة جار التعامل معها".

وقالت الدعم السريع عبر حساباتها على مواقع التواصل: "تمكن الأشاوس من السيطرة على عدد 101 دبابة و90 مدرعة و 21 عربة قتالية، وكميات من الأسلحة والذخائر، ومازالت عمليات الحصر والتمشيط جارية بعد احتماء قوات العدو بالمنازل والبنايات المجاورة لمقر قيادة المدرعات".

وأضافت: "تكبد الفلول خسائر باهظة في الأرواح بمقتل المئات من عناصر الانقلابيين وما يسمى بكتيبة البراء الكيزانية بينهم 18 من كبار الضباط، ووقوع العشرات منهم في الأسر، وأصيب الفلول بحالة من الذعر والهلع مما اضطرهم إلى إطلاق الشائعات والأكاذيب وترويج مقاطع الفيديو والصور القديمة للحفاظ على الروح المعنوية المنهارة والتغطية على الهزيمة النكراء التي لحقت بهم".