مقاتلات روسية تتصدى لطائرتي استطلاع فوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ليل الثلاثاء/الأربعاء أن مقاتلات روسية اعترضت طائرتي استطلاع كانتا تقومان بمهام استطلاع قرب شبه جزيرة القرم.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "في 22 (آب) أغسطس، رصدت وحدة مراقبة الأجواء التابعة لقوات الفضاء الروسية طائرتين مسيرتين من طراز إم كيو – 9 ريبر وتي بي 2 بيرقدار فوق البحر الأسود، حاولتا تنفيذ عمليات استطلاع جوي في منطقة شبه جزيرة القرم"، وفقا لقناة "آر تي" الروسية.

وأضافت: "أقلعت مقاتلتان روسيتان تابعتان لقوات الدفاع الجوي، من أجل منع أي انتهاك محتمل لحدود روسية الاتحادية ومنع المركبتين الجويتين غير المأهولتين من إجراء استطلاع لاسلكي فني".

وتابعت الوزارة أنه "نتيجة التحرك، غيرت المركبتان الجويتان غير المأهولتين اتجاه تحليقهما وغادرتا المنطقة التي كانتا تجريان الاستطلاع الجوي فيها".