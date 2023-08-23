القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 8 مرات في ساعة واحدة

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أعلنت بعثة "جمهورية دونيتسك الشعبية" التابعة لـ"مركز التحكم والتنسيق المشترك" بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت دونيتسك ثماني مرات في ساعة واحدة اليوم الأربعاء.

وقالت البعثة، عبر قناتها على تليجرام، إن القوات الأوكرانية أطلقت 23 قذيفة من عيار 155 ملم باتجاه مناطق كيروفسكي وكويبيشيفسكي وكييفسكي في دونيتسك من الساعة 07:55 صباحا حتى الساعة 08:50 صباحا بتوقيت موسكو، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت البعثة أن أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية تعرضت إجمالا للقصف 12 مرة اليوم من قبل القوات الأوكرانية التي أطلقت 35 قذيفة.