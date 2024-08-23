مصادر إسرائيلية: 5 مروحيات نقلت الجنود المصابين إلى المستشفيات

قالت مصادر إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن 5 مروحيات حطت في مستشفيات تحمل جنودا أصيبوا خلال معارك في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن ما بين 10 و15 جنديا نقلوا للمستشفيات، حالة بعضهم خطيرة، إثر استهدافهم بصواريخ مضادة للدروع، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال جيش الاحتلال إن عدد المصابين ارتفع إلى 4357 جنديا وضابطا منهم 2232 خلال العملية البرية في قطاع غزة، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف أن 695 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب كما أصيب 645 آخرين بجروح خطيرة، موضحا أن 185 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات بينهم 21 جراحهم خطيرة.