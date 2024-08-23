استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال على خان يونس ورفح

استشهد 5 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون بجروح، اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح بقطاع غزة.

وأفادت مصادر صحية فلسطينية باستشهاد شخصين وإصابة آخرون في مدينة خان يونس إثر قصف الاحتلال منطقة قيزان أبو رشوان جنوب المدينة، كما استشهد شخص على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف منزل يعود لعائلة فلسطينية في منطقة الحاووز في مخيم بالمدينة.

أما في مدينة رفح، استشهد شابان فلسطينيان إثر قصف استهدف المدينة، ونقلا إلى مجمع ناصر الطبي، فيما نسف الاحتلال منازلا قرب مسجد العودة وسط المدينة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40265 والإصابات إلى 93144 منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع في أكتوبر الماضي، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.