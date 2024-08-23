الزمالك يدرس التراجع عن مفاوضات البلعوطي بسبب مغالاة إنبي

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يدرس مسؤولو نادي الزمالك عدم استكمال عملية التفاوض مع إدارة إنبي بشأن التعاقد مع حارس مرمى الأخير، عبدالعزيز البلعوطي.

وكان الحارس الشاب خيارا أساسيا لدى إدارة الزمالك بعد استشارة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الذي منح الأولوية للإبقاء على الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي.

لكن تعثر مفاوضات تجديد عقد عواد أعادت البلعوطي لدائرة اهتمامات الزمالك من جديد، غير أن إدارة النادي البترولي صدمت مسؤولي القلعة البيضاء بالمطالب المالية.

وطلب إنبي الحصول على 15 مليون جنيه في سبيل الاستغناء عن الحارس، وهو الأمر الذي تراه إدارة الزمالك مبالغا فيه، ولا يحمل قيمة سوقية حقيقية للحارس.

وتبحث إدارة الزمالك عن خيارات بديلة في حراسة المرمى قبل خوض بطولة كأس السوبر الأفريقي وبداية مشوار دوري أبطال أفريقيا الشهر المقبل.