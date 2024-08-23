رئيس الشاباك الاسرائيلي يعترف بإرهاب المستوطنين ويحذر من خطورة جرائمهم

اعترف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، بإرهاب المستوطنين وحذّر من خطورة جرائمهم.

وقال بار في رسالة بعث بها، الأسبوع الماضي، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، ووزراء آخرين، إن الجرائم التي يرتكبها المستعمرون في اعتداءاتهم الإرهابية ضدّ الفلسطينيين، تسعى إلى قيادة "النظام إلى فُقدان السيطرة"، مشيرا إلى أن الضرر الذي لحق بدولة إسرائيل من جرّاء ذلك، "لا يُوصف"، بحسب موقع "عرب 48" الإخباري.

وأشار بار، إلى أن اعتداءات المستوطنين باتت "منذ فترة طويلة ظاهرة واسعة النطاق ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن المستوطنين و"شبيبة التلال" يرتكبون الجرائم "في بعض الأحيان، باستخدام وسائل قتالية (أسلحة) وزّعتها الدولة".

كما اشار رئيس "الشاباك" إلى اقتحام ألفين و958 مستوطنا، المسجد الأقصى في الثالث عشر من الشهر الجاري، حينما تقدمهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير؛ وقال بار إن "العروض التي شاهدناها، هي تعبير ملموس عن ذلك، والتقدم في هذا الاتجاه سيؤدّي إلى إراقة الكثير من الدماء".