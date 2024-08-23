 مودرن سبورت في بيان رسمي: نحترم الزمالك ونرحب بالتعاون مع الأندية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مودرن سبورت في بيان رسمي: نحترم الزمالك ونرحب بالتعاون مع الأندية

علي البحيري
نشر في: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 9:09 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 9:09 م

ينفي نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس الإدارة صدور أى تصريحات مغلوطة متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي في محاولات دنيئة للوقيعة وبث التعصب بين أطراف في الرياضة المصرية.

ويؤكد الدكتور وليد دعبس على الاحترام الكامل لنادي الزمالك ومجلس إدارته المحترم وجماهيره العظيمة كقطب كبير في الكرة المصرية، وأن باب التفاوض والتعاون مفتوح دائماً وأبداً لجميع الأندية وعلى رأسها النادي الأهلي ونادي الزمالك مع المسئولين ومجالس الإدارة وما لهم من جماهير كبيرة ما لم يخالف ذلك الاحتياجات الفنية للفريق الأول.

كما يحرص النادي على التأكيد أن التصريحات الرسمية تتم عبر محمد الليثي المتحدث الرسمي للنادي أو الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أى محاولات للفبركة أو الادعاء بتصريحات غير ذلك سيتم التعامل معها بحزم واتخاذ المسار القانوني لمقاضاة تلك الأطراف المسيئة.


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