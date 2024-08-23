علماء صينيون يطورون تقنية لاستخراج المياه من تربة القمر

اكتشف علماء من الأكاديمية الصينية للعلوم، طريقة جديدة لإنتاج كميات كبيرة من المياه باستخدام تربة من القمر جلبتها بعثة مركبة تشانغ آه-5 الصينية عام 2020.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأن الباحثين اكتشفوا أن المعادن الموجودة في تربة القمر هذه تحتوي على كميات كبيرة من الهيدروجين الذي يتفاعل مع عناصر أخرى عند تسخينه إلى درجات حرارة مرتفعة جدا فينتج بخار الماء.

وأضاف تلفزيون الصين المركزي: "بعد ثلاث سنوات من البحث المدقق والتحقق المتكرر، اكتشفنا طريقة جديدة لاستخدام تربة القمر لإنتاج كميات كبيرة من المياه، ومن المتوقع أن توفر أساس تصميم مهما لبناء محطات بحوث علمية على القمر ومحطات فضائية في المستقبل".

وأشار إلى أنه باستخدام الطريقة الجديدة، وبطن واحد من تربة القمر، من الممكن إنتاج ما بين 51 و76 كيلوجراما من الماء، أي ما يزيد عن 100 زجاجة ماء سعة الواحدة نصف لتر، أو ما يعادل استهلاك 50 شخصا من مياه الشرب في اليوم.

وقد يكون لهذا الاكتشاف تأثير مهم على مشروع الصين القائم منذ عقود لبناء موقع دائم على القمر للعثور على موارد واستخراجها.

وتأمل الصين في أن تضع البعثات للقمر في الآونة الأخيرة وفي المستقبل الأساس لبناء محطة الأبحاث القمرية الدولية، وهي مبادرة تشاركها روسيا في قيادتها ، حيث حددت وكالة الفضاء الصينية عام 2035 موعدا لبناء محطة أساسية على القطب الجنوبي للقمر، ثم إضافة محطة فضائية تدور حول القمر بحلول عام 2045.