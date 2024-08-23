وزارة العمل: 5183 فرصة عمل جديدة في 78 شركة بـ15 محافظة

وزير العمل يوجه بالمتابعة حتى استلام الفرص والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور

تلقت وزارة العمل، طلبات من 78 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 5183 وظائف متوفرة الآن في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقا للحد الأدنى للأجور، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن موعد التقديم على فرص العمل الجديدة المطروحة من الأن وحتى نهاية الشهر المقبل سبتمبر، وذلك عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وأصافت الوزارة أن المحافظات المتوفرة بها فرص العمل هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والأسكندرية وبورسعيد والمنيا والفيوم ودمياط والغربية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والوادي الجديد وجنوب سيناء.

وأوضحت الوزارة أن التخصصات هي: مدرسون جميع التخصصات ومسئول ائتمان ومحاسبين وقائد فريق ومحصل وموظفين استقبال فرع وبائعين، وتلي سيلز، وخدمة عملاء، وأخصائي موارد بشرية، ومدير قسم جودة، ومدير إنتاج، وأخصائي تمريض، ومُتخصص تسويق، ومُشرف خطوط إنتاج، ومُنسقين ميدانيين، وأخصائي تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وطباخين، ومُشرف موقع، ومُشغل ماكينات، ومُراجع مالي، ومندوبين مبيعات، ومُراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكل الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وبحسب البيان فإن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة، تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2018، موضحة أن نشرة التوظيف الدورية تصدر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـالإدارة.

وجدد محمد جبران وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي توفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف.