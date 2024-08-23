منتخب مصر لليد للكراسي المتحركة يستعد لبطولة العالم بالقاهرة

يواصل المنتخب المصري لكرة اليد للكراسي المتحركة استعداداته لخوض منافسات بطولة العالم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 21 سبتمبر المقبل، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

حيث تتواجد بعثة المنتخب المصري حاليًا في صالة حسن مصطفى من أجل الاستعداد والتجهيز الجيد والقوي لمنافسات البطولة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجانب كلًا من: “الهند، البرتغال، وتشيلي“.

وتضم قائمة المنتخب المصري 19 لاعب ولاعبة على أن يتم اختيار 8 لاعبين ولاعبتين واستبعاد 9 لاعبين.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: “سامي منصور، توبة نجدي، محمد أنور، مجدي طلعت، محمد عبد النبي، ربيع حسني، أحمد عصام، أحمد فتحي، محمد مصطفى، أشرف أبو زيد، زياد عبد الرحيم، أحمد جابر، أحمد صلاح، وأحمد يحيى“.

بينما يتواجد في قائمة اللاعبات كلًا من: “زهراء أبو زيد، آيات محمد، ملك غانم، شيماء عمر، وإيمان حسن“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “الدكتور عادل إبراهيم مشرفًا للمنتخب، الكابتن وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور روماني نبيل أخصائي العلاج الطبيعي“.

وقال الدكتور عادل إبراهيم المشرف على المنتخب، أن هذه البطولة تعد تحدٍ كبير لفريق كرة اليد للكراسي المتحركة، حيث يشارك المنتخب في البطولة للمرة الثانية مع فرق لديها خبرات كبيرة.

وأكد المشرف على المنتخب، أن الفريق يضم لاعبين جدد قام الجهاز الفني بضمها، ويتدرب الفريق بجدية وتحدي خلال الوقت الحالي بدعم كبير من الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد لتحقيق أفضل النتائج.

أقيمت النسخة الأولى لبطولة بطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل منتخب مصر على المركز الثاني والميدالية الفضية، وتقام البطولة للمرة الثانية في مصر 2024، بعد نجاح تنظيم البطولة الأولى.