وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتفقدان محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4 بطاقة 65 ألف م3/يوم

تفقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4 بطاقة 65 ألف م3/يوم بمحافظة مطروح، بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ مطروح، مكونات المحطة، واستمعا إلى شرح عن مكوناتها إذ يتكون المشروع من 4 وحدات بطاقة 16.5 ألف م3 لكل وحدة منها، حيث يصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 65 ألف م 3/ اليوم، وتصل مع التوسعة المستقبلية إلى 130 ألف/م 3.

وتابع وزير الإسكان ومحافظ مطروح، مراحل وصول مياه البحر عبر المأخذ إلى داخل المحطة، ثم مراحل التنقية والفلترة لـ24 فلترا رمليا وعنابر طلمبات الضخ، وصولا إلى خزاني بطاقة 10 آلاف م3 لكل منها.

وتفقدا عنابر التشغيل وتأمين الكهرباء بالمحطة من خلال 3 مولدات بطاقة 2.5 ميجاوات لكل منها.