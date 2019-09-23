

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، غدا /الثلاثاء/، حفلا فنيا لفرقة كورال أطفال أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل أغاني الأطفال منها: "يا حضرة العمدة" أداء جويرية حمدي، "ميدو" أداء كل من فيروز أيمن، ديما محمد، جنى، "أحسن ناس" أداء كل من شهد ياسر، ملك مجدي، لامار، نادين نشأت، نهر خالد، حنين شاهين، "يوم اجازتنا" و"دنجى دنجى" أداء المجموعة.

كما يقدم أطفال الأوبرا أوبريت الليلة الكبيرة من كلمات صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي، تدريب الفنانين أيمن

مصطفى، وليد سلامة، ندا غالب، مي الجبيلي، وذلك في إطار حرص دار الأوبرا على تقديم كل أنواع الفنون لتنمية أبناء وبراعم الثغر وتعريفهم بالفنون الراقية.

تجدر الإشارة إلى أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية تأسس في الموسم الفني لعام 2009، وقدم مجموعة من الأوبريتات الفنية الناجحة للأطفال منها "الدندورنا"، "الليلة الكبيرة"، "العقلاء".