السيسي: مصر وضعت صحة المواطن على قائمة أولوياتها

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما وصفه بالجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية لتوفير حياة صحية ملائمة للمواطن المصري.

وقال «السيسي»، في كلمته خلال مشاركته بالاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة، مساء الاثنين، إن «مصر وضعت خلال السنوات الماضية صحة المواطن على قائمة أولوياتها»، مشيرًا إلى تدشين حملة 100 مليون صحة المعنية بالكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية.

وأضاف أن «هذه الحملة نجحت في الكشف على ما يقرب من 60 مليون مواطن في أقل من عام، وصرف العلاج بالمجان لأكثر من مليون مواطن تبين إصابتهم بفيروس سي».

وأعرب عن تقديره واحترامه لرؤية منظمة الصحة العالمية، التي تقوم على أساس مد مظلة الرعاية الصحية للجميع دون أي استثناءات.