ريال مدريد يسيطر على التشكيلة المثالية للفيفا

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن التشكيل الأفضل لعام 2019، وذلك خلال حفل «ذا بيست» أفضل لاعب في العالم المقام بمدينة ميلانو في إيطاليا.

وسيطر لاعبو ريال مدريد على تشكيل الفيفا، حيث ضم 4 لاعبين من ريال مدريد وهم البلجيكي إيدين هازارد، والكرواتي لوكا مودريتش، والظهير البرازيلي مارسيلو، والمدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول) - سيرجيو راموس (ريال مدريد) - مارسيلو (ريال مدريد) – ماتيس دي ليخت (يوفنتوس)

خط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد) - دي يونج (برشلونة) - إيدين هازارد (ريال مدريد)

خط الهجوم:ليونيل ميسي (برشلونة) - كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).