الخارجية الألمانية تتعهد بدعم السائحين عقب إفلاس توماس كوك

تعهدت الخارجية الألمانية بدعم السائحين الألمان الذين من المحتمل أن تتقطع بهم السبل في الخارج عقب إفلاس مجموعة "توماس كوك" البريطانية العملاقة للسياحة.

وقال متحدث باسم الوزارة في برلين اليوم الاثنين إن القنصليات والسفارات الألمانية في العالم مستعدة في هذه الحالة لرعاية السائحين الألمان، موضحًا أن الوزارة مستعدة لكافة السيناريوهات.

وذكر المتحدث أنه بسبب الوضع القانوني في ألمانيا لا يوجد "حملة ماترهورن" على غرار بريطانيا.

وكانت الحكومة البريطانية أكدت أنه في إطار هذه الحملة سوف يتم إجراء عمليات نقل جوي للسائحين بصرف النظر عن جنسياتهم، حال كانت وجهة رحلاتهم بريطانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إن الحكومة الألمانية تعمل على قدم وساق على دراسة طلب شركة "كوندور" المملوكة لتوماس كوك في الحصول على قرض، مضيفة أن الحكومة على اتصال مع كافة الأطراف المعنية.

وذكرت الحكومة الألمانية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم إنه يُجرى متابعة الوضع باهتمام، وأضافت: "فرع توماس كوك في ألمانيا وشركة كوندور المملوكة لها، تواصلان عملهما حتى الآن، وتنفذان رحلات عودة"، وأوصت الحكومة المسافرين، الذين بصدد القيام برحلات تابعة للشركتين، بمراجعة وضع رحلاتهما لديهما.

وكانت شركة "توماس كوك" تقدمت بطلب للتصفية، وأوقفت على الفور نشاطها. ولا تزال شركة "كوندور" الألمانية المملوكة لها تواصل نشاط النقل الجوي، وطلبت من الحكومة الألمانية الحصول على قرض بقيمة نحو 200 مليون يورو، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مطلعة اليوم الاثنين.