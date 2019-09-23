 مسؤول روسي: أجهزة الاستخبارات الأمريكية تنقل مسلحي داعش إلى أفغانستان - بوابة الشروق
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مسؤول روسي: أجهزة الاستخبارات الأمريكية تنقل مسلحي داعش إلى أفغانستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 4:15 م | آخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 4:15 م

اتهم مدير القسم الخامس التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرجي بيسيدا، اليوم الاثنين، الاستخبارات الأمريكية بالتورط في نقل مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي إلى المناطق الشمالية من أفغانستان لزعزعة استقرار الوضع على حدود رابطة الدول المستقلة.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيسيدا قوله خلال اجتماع رؤساء أجهزة الاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة: "هناك أدلة على تورط المخابرات الأمريكية بنقل مقاتلي "داعش"، إلى المناطق الشمالية من أفغانستان، وذلك من أجل زعزعة استقرار الوضع على الحدود الجنوبية لرابطة الدول المستقلة، وعلى المدى الطويل - في بلدان آسيا الوسطى".

وأضاف:إن ضمان أمن دول رابطة الدول المستقلة من التأثير المدمر للقوى الخارجية، يتطلب من أجهزة الأمن وأجهزة المخابرات في دول الرابطة تحديد الاتجاهات الخطيرة في مرحلة مبكرة.

ويعقد، اليوم الاثنين في مدينة قازان، الاجتماع الـ16 لرؤساء أجهزة الاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة، برئاسة مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين، حيث تجري مناقشة قضايا الرد على القوى الخارجية التي تحاول التأثير على الوضع في دول الرابطة، بمشاركة وفود من روسيا أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.


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