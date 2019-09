بدء توافد النجوم على السجادة البنفسجي لحفل «إيمي 2019»

بدأ منذ قليل توافد النجوم على السجادة البنفسجي لحفل توزيع جوائز «إيمي 2019»، الذي تنظمه الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، في نسخته الـ 71، على مسرح مايكروسوفت بلوس أنجلوس، ويذاع حفلها مباشرة عبر شبكة فوكس الأمريكية.

وتوافد على السجادة أبطال مسلسل "هؤلاء نحن- This Is Us"، منهم ستيرلينج ك براون، أبطال مسلسل "صراع العروش- Game of Thrones"، وعدد من شباب برنامج "سترداي نايت لايف".

أعلنت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، قائمة ترشيحاتها لأفضل الأعمال منتصف يوليو الماضى، التى تصدرها الجزء الثامن والأخير من المسلسل الأمريكى «صراع العروش ــ Game of Thrones»، بـ 32 ترشيحا، من بينها أفضل مسلسل درامى، وهو أكبر عدد يناله عمل تليفزيونى فى نفس العام، متفوقا على الرقم القياسى السابق الذى حققه مسلسل «NYPD Blue» الذى ترشح لنيل 25 جائزة إيمى فى التسعينيات.