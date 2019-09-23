الحشد الشعبي ينفي تعرض معسكرات تابعة له للقصف غربي العراق

أفاد مسؤول في هيئة الحشد الشعبي العراقية اليوم الأحد، بأنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن استهداف معسكرات الحشد الشعبي بطائرات مسيرة في محافظة الأنبار.

وقال جواد كاظم الربيعي مسؤول الحركات في هيئة الحشد الشعبي في تصريح صحفي إنه "سمعنا صباح اليوم دوي انفجار في منطقة المرصنات غربي محافظة الأنبار قرب مقر معسكر اللواء الثالث عشر في الحشد الشعبي دون معرفة مصدر ونوع التفجير وتم تكثيف الجهد الاستخباري والاستطلاع لغرض الوصول إلى موقع ونوع التفجير لكنه تبين عدم وجود أي استهداف بطائرات مسيرة".

وأضاف أنه "لا صحة أيضا لوقوع أي استهداف أو تفجير في حوض الثرثار ضمن قاطع مسؤولية هيئة الحشد الشعبي كما أشاعت ذلك بعض وسائل الإعلام وأن الانباء التي أثيرت بهذا الشأن عارية عن الصحة".

يشار إلى أن معسكرات الحشد تعرضت لهجمات مؤخرا ، واتهمت قيادة الحشد الولايات المتحدة واسرائيل بالوقوف وراءها. من جانبها نفت الولايات المتحدة ذلك ، فيما لم تؤكد اسرائيل ذلك .