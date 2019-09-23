الأمين العام للأمم المتحدة: تغير المناخ سباق يمكن أن نفوز فيه



قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في كلمته اليوم الاثنين، في إفتتاح قمة العمل المناخي - إن تغير المناخ سباق يمكن أن نفوز فيه.

وأضاف جوتيريش في كلمته: "ان جيلي فشل في مسؤوليته لحماية كوكب الأرض، هذا يجب أن يتغير"، وتابع قائلا إن "تغير المناخ سباق نخسره، ولكنه سباق يمكن نفوز فيه.. إن أزمة المناخ نحن السبب وراءها وعلينا أن نجد حلولا لها."

وأكد الأمين العام أن الأدوات متوفرة لحل أزمة المناخ والتكنولوجيا حليفتنا، كما أنه يوجد لدينا خارطة طريق وهي أجندة التنمية المستدامة-عام 2030 اتفاقية باريس بشأن المناخ، علاوة على العلوم التي لدينا، مضيفا أنه حان الوقت لنقل فرض الضرائب من الرواتب إلى الكربون، وفرض ضرائب على التلوث بدلا من الأشخاص.

وقال جوتيريش إن الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية لا يزال ممكنا، ولكنه يتطلب تحويلات جذرية في جميع نواحي المجتمع في الطريقة التي نزرع بها طعامنا والتي نستخدم بها أراضينا والوقود الذي نستخدمه لوسائل مواصلاتنا ونقوي اقتصادنا.

وأشار جوتيريش إلى أن الأعوام من 2014 إلى 2019 هي الأعوام الأكثر ارتفاعا في درجة الحرارة التي يتم تسجيلها على الإطلاق، مضيفا أنه "إذا لم نغير بطريقة عاجلة أساليب حياتنا، فإننا نعرض الحياة نفسها إلى الخطر".

ولفت جوتيريش إلى ما يحدث حولنا من تغيير على كوكب الأرض مثل ارتفاع منسوب البحار وتحول الشعب المرجانية إلى اللون الأبيض واندلاع حرائق الغابات وانتشار الجفاف وزيادة شدة العواصف وتكررها وخطورتها، وغير ذلك من تغيرات.

وأكد جوتيريش أن هذه القمة ليست من أجل المحادثات، فلقد تم إجراء ما يكفي من المحادثات، كما أنها ليست قمة من أجل التفاوض بشأن ما يحدث في المناخ، لأنه لا يمكن التفاوض مع الطبيعة، ولكن هذه القمة هي قمة عمل.. معربا عن تفاؤله بشأن ما يمكن أن يفعله العمل الملموس حيال هذه القضية.

وأشار الأمين العام إلى أن الحكومات الموجودة في قمة اليوم جاءت لتظهر جديتها في تحسين إسهاماتها الوطنية لاتفاق باريس بشأن المناخ، والمواطنين والشركات جاءوا إلى هنا ليظهروا كيف يمكن الاستثمار في مستقبل صديق للبيئة، والتحالفات والشراكات والمبادرات الموجودة بالقمة توضح لنا كيف يمكن أن نقترب أكثر من عالم محايد كربونيا بحلول عام 2050.

وأثنى على الشباب الموجودين في قمة اليوم للعمل المناخي لمطالبتهم باتخاذ إجراء فوري حيال قضية المناخ، قائلا إن "الشباب المتواجدين هنا والذين يقدمون حلولا ويصرون على نظام المحاسبة ويطالبون باتخاذ إجراءات فورية، هم على حق".