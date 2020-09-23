آمنة نصير: تعميم حكم حديث النبي عن عطر المرأة على كل النساء مأساة

سلطت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، الضوء على كلمة «ليجدوا» في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية».

وقالت «نصير» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، إن لفظ «ليجدوا» يعني أن المرأة قصدت أن تضع العطر لاستخدامه كعلامة أو وسيلة غير أخلاقية ليجد ريحها رجل تقصده، ومن هنا جاء وصف الحديث.

وتابعت أن المسألة بعيدة عن التعميم والتشديد الذي اتُخذ من قبل بعض المشايخ، قائلة إن تعميم حكم الحديث المذكور على كل النساء مأساة.

وذكرت أن بعض النساء تضع العطور المعاصرة الخفيفة التي تعطي حالة من الراحة النفسية بشكل متزن وليس نفاذًا، وهن ما لم يقصدهن الحديث.