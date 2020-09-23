تستضيف العاصمة الأردنية عمان، الخميس، اجتماع يضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي؛ لبحث سبل دعم عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأفادت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان الأربعاء، أن وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي سيعقدون يوم غد الخميس، في عمان، اجتماعا لبحث سبل دعم العملية السلمية في الشرق الأوسط باتجاه التوصل لسلام عادل وشامل ودائم في المنطقة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكر البيان، أنه "الاجتماع الثالث من نوعه، إذ عُقد الأول في ميونخ في شهر فبراير الماضي، والثاني في يوليو الماضي عبر آلية الاتصال المرئي".

وتوقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عام 2014. وقد رفض الفلسطينيون مبادرات الإدارة الأمريكية لاستئنافها واتهموها بالانحياز لإسرائيل خصوصا بعد اعتبار الإدارة الأمريكية القدس عاصمة للدولة العبرية.

ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم على أساس حدود عام 1967، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها. كما يطالبون بعودة نحو 760 ألف فلسطيني هاجروا أو نزحوا من ديارهم منذ حرب عام 1948 التي مهدت لقيام إسرائيل.

ويؤكد الأردن باستمرار أن زوال الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

ووقعت إسرائيل والإمارات والبحرين في 15 سبتمبر الجاري في البيت الأبيض اتفاقين للسلام.