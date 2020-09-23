وزير المالية: تخصيص 13 مليار جنيه لمبادرة مايغلاش عليك

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم تخصيص 13 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كمساهمات لأصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من مبادرة (مايغلاش عليك).

جاء ذلك خلال حفل تكريم الشركات التي حققت أعلى مبيعات في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري (ما يغلاش عليك).

وأضاف أن المبادرة تعد إحدى النماذج الفعالة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص التي تستهدف زيادة الطلب على المنتج المحلي ورفع معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.. داعيا المواطنين للإسراع في الاستفادة من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة في إطار المبادرة الرئاسية (ما يغلاش عليك) قبل نهايتها في 26 أكتوبر المقبل.

وأوضح أن الخصومات تصل إلى 20% إضافة إلى خصم 10% لأصحاب البطاقات التموينية إذا كانت الخصومات المقررة على السلعة من التجار والمصنعين أقل أو تساوي 15%، وخصم 14% بدلا من 10% إذا كانت التخفيضات المحددة من التجار والمصنعين أكثر من 15% وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة هذه الخصومات الإضافية الممنوحة لأصحاب البطاقات التموينية.

وأشار إلى تم التنسيق مع وزارة التموين للسماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم بمبادرة (ما يغلاش عليك) بدءا من هذا الشهر، بحيث يمكن لهم شراء أي من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ البيع التي تمتد بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد تم تصميم النظام الإلكتروني الخاص بذلك.

ولفت إلى سداد مستحقات التجار والمصنعين من دعم الخزانة العامة لأصحاب البطاقات التموينية في موعد أقصاه 4 أيام عمل.

من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن نجاح مبادرة (ما يغلاش عليك) يستند الى رؤية واضحة ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي ثم تنظيم وتعاون بين الوزارات والجهات المعنية للمبادرة.

وأضاف أن عدد المستفيدين من المبادرة ولديهم بطاقات تموينية 5ر64 مليون مواطن، مشيرا إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال خصم إضافي بنسبة 10%، كما طالب بدراسة مطالب التجار والمصنعين بمد فترة المبادرة.

من ناحيته، قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك إنه يتم إنهاء شكاوى المواطنين المتعاملين من خلال المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري (ما يغلاش عليك).. مشيدا بسرعة تجاوب الجهات المعنية والتجار والصناع في تذليل العقبات والعمل على تلافي ملاحظات المواطنين، بما يسهم في تيسير استفادتهم من المبادرة.

وأوضح أن الجهاز تلقى 79 ألف استفسار و1200 شكوى بشأن مبادرة (ما يغلاش عليك) مشيرا إلى أن الجهاز لعب دورا هاما في محور الحوكمة والمشاركة وتخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات عن المبادرة وكيفية الاستفادة منها، كما تم المتابعة بالضبط القضائي.

بدوره،أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة على توفير منتجات محلية الصنع بمبادرة "ما يغلاش عليك" وليست أجنبية، من خلال تشجيع الاستهلاك الخاص ما يحقق نتائج إيجابية على الناتج المحلي ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وقال إن الاعتماد على المنتج المحلي المصري يساهم في زيادة الناتج المحلي والاستثمارات وتقليل الواردات.

اما خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية فقال إن الاتحاد يقوم بمراجعة نسبة المكون المحلي بالسلع والمنتجات المشاركة بالمبادرة، والتحقق من توافرها، من أجل زيادة المبيعات المحلية.. مضيفا أن وزارة التخطيط تقوم بمراقبة أثر المبادرة على الميزان التجاري المصري، وذلك للتأكد من مساهمتها في دعم الاقتصاد.

وتم خلال الحفل، منح المكرمين درع المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري، وهم (مجموعة العربي في الأجهزة الكهربائية، والشركة المصرية لصناعة السيلكون في الإلكترونيات، وشركة عبد الحليم للاستيراد والتصدير في أدوات الكهرباء والإضاءة، وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية في الأدوات المنزلية، وشركة (R.N) في المواد الكيماوية، والتوحيد والنور في الأزياء والملابس، وشركة الأمير للزيوت والشحوم في الصناعات الحرفية، وشركة أحمد الجابري للسيراميك والبورسلين في مستلزمات البناء، وعادل عبد الواحد في الأجهزة الكهربائية والمنزلية.