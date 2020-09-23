وفد من إسرائيل في البحرين لإجراء أول محادثات بعد اتفاق السلام بين الدولتين

أجرى وفد إسرائيلي محادثات رسمية في البحرين اليوم الأربعاء، وهي الأولى من نوعها للبلاد منذ أن وقعت البحرين اتفاق السلام مع إسرائيل الأسبوع الماضي.

وصرح مصدر مسؤول أن جلسة مباحثات أجريت اليوم في المنامة مع وفد رسمي إسرائيلي تم خلالها بحث مجالات التعاون في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء البحرين بدون تقديم مزيد من التفاصيل .

وأقلت طائرة "إير باص 320 " تابعة لشركة الطيران الإسرائيلي "إسراير" من تل أبيب وهبطت في العاصمة البحرينية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، بحسب بيانات من خدمة "فلايت رادار 23" الإلكترونية.

استغرقت الرحلة الجوية المباشرة أكثر من ساعتين وعبرت المجال الجوي السعودي.

وفي 15 سبتمبر، وقعت البحرين والإمارات العربية المتحدة اتفاقيات للسلام مع إسرائيل في واشنطن، وهي أول اختبارات مهمة من نوعها بين دول عربية وإسرائيل في خلال ربع قرن.

أصبحت الاثنان أول دولتين عربيتين تقيمان علاقات رسمية مع إسرائيل.