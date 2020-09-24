الرئيس الموريتاني يجري مباحثات مع قائد قوة برخان الفرنسية

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الأربعاء في نواكشوط مباحثات مع قائد قوة " برخان" الفرنسية في منطقة الساحل والتي تم نشرها لمحاربة الجماعات المتطرفة المسلحة.



واوضح مصدر رسمي في نواكشوط أن الرئيس ولد الشيخ الغزواني أجرى مباحثات مع الفريق مارك كونرويت قائد قوات برخان الفرنسية وأنها تناولت الوضع في منطقة الساحل والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وتأتي زيارة المسؤول العسكري الفرنسي على خلفية تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل وتصاعد الهجمات الإرهابية ضد القوات الفرنسية وتنامي نبرة عدائية تطالب بانسحاب قوة " برخان " الفرنسية واصفة وجودها في منطقة الساحل الافريقي ب " الاستعماري" .



وبحسب المصدر، تأتي المباحثات في سياق سياسي وأمني مضطرب في مالي جراء الانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس ابراهيم بوبكر كيتا في وقت سابق من الشهر الماضي.