رئيس حكومة بافاريا: سأواصل طلب نصائح من ميركل في المستقبل أيضا

كشف رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر عن إعجابه بطريقة المستشارة انجيلا ميركل في إدارة أزمة جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه سيواصل طلب النصائح منها في المستقبل أيضا.

وفي تصريحات لصحيفة "ابندتسايتونج مونشن" الألمانية الصادرة غدا الخميس، قال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي: "بالذات في الساعات الصعبة كانت ترسل لي من وقت لآخر رسائل شخصية مشجعة".

وأضاف زودر 54 عاما أن "مزامير ميركل" كانت شديدة الإفادة " وكانت محل تقدير كبير مني".

ورأى زودر أن ميركل 67 عاما حمت ألمانيا بشكل جيد على مدار سنوات حكمها وقادتها عبر أزمات عديدة مشيرا إلى التعاون الجيد بينهما خلال فترة الجائحة، وأضاف أنه أصبح من المعجبين بميركل أيضا بسبب تركيبتها الإنسانية، " ولهذا السبب فإنني سأواصل بالتأكيد في المستقبل أيضا أخذ نصيحة أو أخرى منها"..

وأوضح زودرأنه يعرف ميركل بشكل شخصي منذ عام 2005 .

تجدر الإشارة إلى أن ميركل التي تحكم ألمانيا منذ نحو 16 عاما وتوشك فترة ولايتها الأخيرة على الانتهاء، لن تعاود ترشيح نفسها في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل.