وفاة آخر كندي حي متهم بالمشاركة في جرائم النازيين ضد اليهود

توفي في كندا هيلموت اوبرلاندر المجرم النازي المزعوم وذلك قبل وقت قصير من تسليمه لمحاكمته، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام كندية اليوم الخميس استنادا إلى أسرته.



وذكرت هذ الوسائل أن اوبرلاندر/97 عاما/ عاش في مدينة ووترلو بولاية اونتاريو وكان يعمل مؤخرا كمطور عقاري.



تجدر الإشارة إلى أن أوبرلاندر كان آخر الكنديين الـ 12 الأحياء المدرجين على قائمة مركز سيمون لملاحقة النازيين حيث إن الـ11 شخصا الآخرين كانوا قد توفوا قبل أن تسلمهم كندا.



كان مركز سيمون فيزنتال أدرج في عام 2012 اسم اوبرلاندر ضمن أكثر الأشخاص المطلوبين لاتهامه بالمشاركة في الجرائم النازية حيث يتهمه المركز بالمشاركة في جرائم القتل الجماعي التي تم ارتكابها بحق يهود في جنوب أوكرانيا، لكنه ظل دائما ينكر هذا الاتهام.



وكان اوبرلاندر سافر إلى كندا في الخمسينيات من القرن الماضي وكانت كندا سحبت منه الجنسية قبل بضع سنوات وقد تقدم اوبرلاندر بطعن على هذا القرار.