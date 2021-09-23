وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال لقائه اليوم الخميس، وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك، أوجه العلاقات السعودية الإيطالية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، المبادرات والنتائج المثمرة لعام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين خلال العام الماضي، وأهمية متابعتها واستكمالها خلال رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين هذا العام.