القوى العاملة: صرف مليار و424 ملايين جنيه إعانات طوارئ لـ416 ألف عامل

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، إن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت مليارا و424 مليون جنيه استفاد منها 416 ألفا و666 عاملا يعملون في 3824 منشأة، وذلك حتى نهاية يونيو 2021.

وقال سعفان، إن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة وافق على البدء في تنفيذ ضوابط صرف الدفعتين الثامنة والتاسعة من إعانات الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحي، والتى سبق الصرف لها فى الدفعات السابقة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا؛ تنفيذا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وفي مقدمتها قطاع السياحة.

وذكر أن الوزارة مستمرة في تقديم كل أنواع الدعم والرعاية للعاملين بالقطاع السياحي من خلال الصندوق، مضيفا أن القطاع السياحي بدأ بالتعافي تدريجياً بفضل الجهود المبذولة من كل الجهات المعنية بالدولة لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهته، تقدم ممثل الاتحاد المصرى للغرف السياحية وعضو مجلس إدارة الصندوق بالشكر والتقدير للقائمين على الصندوق للدور الحيوي الذي لعبه في صرف إعانات الطوارئ للعاملين خلال الفترة الماضية.

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.