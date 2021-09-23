بحث وزير الخارجية اللبناني الدكتور عبدالله بوحبيب، خلال لقائه، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، حيث تقوم واشنطن بدور الوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين.

كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم الجيش اللبناني، بالإضافة إلى جانب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وكان بو حبيب قد استعرض أمس الأربعاء، خطة عمل الوفد المفاوض في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل خلال اجتماعه مع رئيس الوفد اللبناني المفاوض في موضوع ترسيم الحدود الجنرال بسام ياسين والعضوين في اللجنة الكولونيل مازن بصبوص ورئيس هيئة قطاع البترول وسام شباط.