قائد الجيش اللبناني: لا يمكننا أن نتخلّى عن مسؤولياتنا تجاه بلدنا

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الجمعة، إن الجيش لن يتخلى عن مسؤولياته تجاه البلاد.

تصريحات العماد عون جاءت في كلمة له خلال تفقده مركز وادي التينة التابع لفوج الحدود البرية الثاني على الحدود الشرقية، حيث اجتمع بالعسكريين، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.

وتوجه العماد عون إلى العسكريين قائلا "لا يمكننا أن نتخلّى عن مسؤولياتنا تجاه بلدنا وقسمنا، فالجيوش تبنى لمواجهة الأزمات وتخطي الظروف الصعبة".

وتابع قائلا: "لولا أداؤكم وتضحياتكم لم تكن هذه الحدود آمنة من المخدرات والإرهاب والتهريب، ولفقدت باقي المناطق أمنها واستقرارها"، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.

وأضاف "أنتم أبطال الجيش تؤدون مهماتكم في أصعب الظروف بأمانة وإخلاص، وقد أقسمتم اليمين لحماية الوطن وهو ما يدل على أهمية دوركم وقدسية مهمتكم".

ومضى قائلا: "على الرغم من كل ما تتعرض له المؤسسة العسكرية من حملات يقوم بها بعض الموتورين، لا تزالون مصمّمين على أداء مهماتكم لأنكم مقتنعون بها".

"الجميع لديهم مصالح شخصية إلّا أنتم مصلحتكم وطنية بالدرجة الأولى. تقومون بواجبكم غير عابئين بالانتقادات والاتهامات التي توجّه إليكم"، وفقا لعون.



