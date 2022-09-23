برلسكوني يثير جدلا قبل الانتخابات بإيطاليا بقوله إن بوتين دُفع للحرب

تسبب رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني في حالة من الجدل بالإدلاء بتصريح عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل فترة قصيرة من الانتخابات العامة المقررة في إيطاليا بعد غد الأحد.

وقال برلسكوني الذي يبلغ 85 عاما، في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الخميس، إن الرئيس الروسي دُفع لغزو أوكرانيا. وقال برلسكوني لقناة راي التلفزيونية "لقد تم دفع بوتين من جانب الشعب الروسي ومن جانب حزب ومن جانب وزرائه للخروج بهذه العملية الخاصة".

يشار إلى أن برلسكوني صديق الرئيس الروسي وتردد لفترة طويلة لإدانة الغزو بعد اندلاع الحرب. والآن قال "انزلق بوتين إلى موقف صعب ومأساوي حقا".

واستخدم هذا التعبير عمدا حيث أن ممثلي اثنتين من المناطق التي أعلنت نفسها جمهوريات في دونباس طلبوا من بوتين التدخل في شباط/فبراير الماضي. وأقنعت الجمهوريات الانفصالية بوتين بادعاء أن أوكرانيا تهاجم المناطق بشدة.

وبالإضافة لذلك، قال برلسكوني الذي يرأس حزب فورزا إيطاليا وهو أصغر شريك في الائتلاف اليميني الذي لديه أفضل فرصة للفوز بانتخابات يوم الأحد، إن بوتين أراد أن يغير حكومة فولوديمير زيلينسكي في كييف "إلى حكومة من أشخاص محترمين".

وأثارت التصريحات التي أدلى بها قطب الإعلام الذي جذب الانتباه له بسبب فضائحه بالإضافة إلى سياساته ، قلق كل الذين يخشون تحول إيطاليا تجاه روسيا بعد الانتخابات.