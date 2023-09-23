مصارع مصري يمنح فرنسا ذهبية تاريخية في بطولة العالم للمصارعة الرومانية 

منح المصارع المصري إبراهيم غانم والشهير "بالونش" والمجنس لصالح لفرنسا ذهبية تاريخية لبلاده في بطولة العالم للمصارعة الرومانية المقامة في صربيا.

وحقق إبراهيم غانم ذهبية منافسات وزن 72 كجم في بطولة العالم للمصارعة الرومانية بعد التغلب على المجري روبرت أرتيلا في النهائي.

ومنح إبراهيم غانم فرنسا ذهبية تاريخية في بطولة العالم للمصارعة الرومانية هي الأولى منذ عام 2014 والذهبية رقم 28 لفرنسا في بطولات العالم للمصارعة الرومانية .

حكاية الهروب من مصر

الواقعة تعود إلى عام 2017 حيث كان يشارك اللاعب مع مصر في بطولة العالم للشباب تحت 23 عاما في بولندا حيث نزلت البعثة ترانزيت في مطار باريس قبل العودة إلى القاهرة حيث أخبر الونش زملائه اللاعبين ورئيس البعثة إبراهيم عادل مصطفي أنه سيتوجه إلي "الحمام" وكان معه جواز السفر وحقيبته وفوجئوا بهرب اللاعب وعدم عودته، ليغادروا بدونه.

ولا يعتبر الونش اللاعب الأول الذي هرب من المنتخب حيث سبقه أكثر من لاعب أبرزهم طارق عبد السلام الذي سافر إلي بلغاريا بعد تعرضه لظلم من قبل الاتحاد وتم تجنيسه ونجح في التتويج بذهبية بطولة أوروبا بإسم بلغاريا.