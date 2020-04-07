مصرع 4 أطفال إثر نشوب حريق داخل منزل بقرية النويرات في سوهاج

لقي 4 أطفال، بناحية قرية النويرات دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، مصرعهم في حريق نشب بمنزل جدهم.

جاء ذلك أثناء لهوهم بالمنزل تطاير شرر من فرن بلدي، وأمسك بسقف المنزل المشيد من البوص وأفلاق النخيل، مما أدى إلى سقوطه على الأطفال الأربعة ووفاتهم، وتم نقل الجثامين للمستشفى المركزي بالمنشأة.

وترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية الدويرات دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بسبب تطاير شرر من فرن بلدى نتج عن الحريق، وفاة 4 أطفال من جراء الحريق.

وتم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه وإخماده، وتبين من خلال الانتقال والمعاينة للجهات المعنية تبين بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية الدويرات دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج عقب تطاير شرر من فرن بلدى وأمساك النيران بسقف المنزل المشيد من البوص وأفلاق النخيل، الأمر الذي أدى إلى سقوط سقف المنزل من جراء احتراقه على الأطفال مما نتج عنه وفاتهم.

وتبين أن الضحايا "ع . م . ع، 6 سنوات"، وشقيقته "ج . م . ع 4 سنوات"، ووفاة شقيقين أخرين هما "و . ح . ر، 5 سنوات، وشقيقتها "ف . ح . ر، 4 سنوات، والمنزل محل الحريق هو منزل جدهم.

تم نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزى، وتم التحفظ على الجثامين الأربعة تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق، وإخطار الجهات المعنية صحة سوهاج والطب البيطري، والتضامن الاجتماعي لإجراء شئونهم كل فيما يخصه، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.