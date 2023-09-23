 لافروف يحذر من مفترق طرق ويدعو العالم إلى منع الانزلاق في حرب كبيرة - بوابة الشروق
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لافروف يحذر من مفترق طرق ويدعو العالم إلى منع الانزلاق في حرب كبيرة

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
وكالات:
نشر في: السبت 23 سبتمبر 2023 - 9:09 م | آخر تحديث: السبت 23 سبتمبر 2023 - 9:09 م

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، العالم إلى منع الانزلاق إلى حرب كبيرة.

وقال لافروف: "اليوم، تقف البشرية مرة أخرى، كما حدث كثيرا في الماضي، على مفترق طريق. كيفية تطور التاريخ يعتمد علينا وحدنا. ومن المصلحة المشتركة منع الانزلاق إلى حرب كبيرة وانهيار آليات التعاون الدولي التي أنشأها الأسلاف بشكل كامل"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أخذ زمام المبادرة لعقد "قمة المستقبل" العام المقبل.

وأضاف: "لا يمكن ضمان نجاح هذا المسعى إلا من خلال تكوين توازن عادل لمصالح جميع البلدان الأعضاء مع احترام الطبيعة الحكومية الدولية لمنظمتنا".

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