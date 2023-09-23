الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، 8 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من قرية "عنزة" جنوب محافظة "جنين" بشمال الضفة الغربية، لدى مرورهما بحاجز "دوتان" العسكري، فيما قامت باعتقال خمسة آخرين لدى مرورهم بحاجز "بيت فوريك" شرق محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية وإلى الجنوب مباشرة من "جنين". وذكرت المصادر أن الشبان الخمسة في "بيت فوريك" جرى احتجازهم وتقييدهم عدة ساعات.

وفي مدينة "الخليل" جنوبا، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز للتفتيش، واعتقلت شابا من المدينة بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

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