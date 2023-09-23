 السيطرة على حريق اندلع بمصفاة نفطية في الكويت - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق اندلع بمصفاة نفطية في الكويت

حريق مصفاة نفطية
حريق مصفاة نفطية
وكالات
نشر في: السبت 23 سبتمبر 2023 - 3:57 ص | آخر تحديث: السبت 23 سبتمبر 2023 - 3:57 ص

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، ليل الجمعة/السبت، السيطرة الكاملة على حريق اندلع بمصفاة نفط ميناء الأحمدي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن المتحدث باسم البترول الكويتية غانم العتيبي، قوله إن حريقا اندلع في الوحدة رقم 35 التابعة للمنطقة السادسة في مصفاة ميناء الأحمدي في تمام الساعة (8.37 مساء) بالتوقيت المحلي.

وأضاف العتيبي، أن فرق الإطفاء التابعة لشركة البترول الكويتية استطاعت السيطرة الكاملة على الحريق.

وكشف أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، لافتا إلى أن عمليات الإنتاج والتصدير في المصفاة لم تتأثر جراء الحريق، وأنها استمرت وفق برنامجها المعتاد.

وأشاد العتيبي بدور رجال الإطفاء في الشركة وعاملين في كل قطاعات المصفاة الذين نجحوا في السيطرة على الحريق في وقت قياسي.

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