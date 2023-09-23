محكمة تركية تقرر حبس 8 أشخاص بشبهة التحريض ضد اللاجئين

قررت محكمة تركية، حبس ثمانية أشخاص يشتبه بتورطهم في أعمال استفزازية وتحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي ضد اللاجئين، والمهاجرين غير النظاميين.

وذكر بيان صادر عن شرطة أنقرة، اليوم السبت، أن مديرية فرع الأمن، وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإدارة الاستخبارات بدأت بأعمال تحر مشتركة ضد الحسابات التي تمارس الاستفزازات والتحريض على الكراهية على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف البيان أن فرق الأمن حددت 27 حساباً، يشاركون منشورات تحث على الكراهية المتبادلة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مناهضة اللاجئين والمهاجرين، وإثارة العداء للأتراك أمام الرأي العام.

وفتحت النيابة العامة التركية تحقيقاً ضد المشتبه بهم بتهمتي تحريض الشعب على الكراهية والعداء، ونشر معلومات مضللة بشكل علني.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة استجوبت المشتبه بهم الـ27، وقررت إحالة 23 منهم إلى القضاء، وأخلت سبيل أربعة.

بدورها، قررت المحكمة حبس ثمانية من الموقوفين، وإطلاق سراح 15 منهم بشرط المنع من السفر ووضعهم تحت الرقابة القضائية.