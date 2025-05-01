مهرجان أسوان لأفلام المرأة يصدر تقرير صورة المرأة فى السينما العربية ضمن دورته التاسعة

بعنوان «عدسة ومرآة»، يصدر مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة النسخة السادسة من تقريره السنوى عن «صورة المرأة فى السينما العربية»، وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة التى تنطلق اليوم، وتستمر فعالياتها حتى 7 مايو الجارى.

يغطى التقرير تسع دول عربية هى: «مصر، السودان، اليمن، الأردن، فلسطين، السعودية، تونس، المغرب، وسوريا»، جامعًا مقالات نقدية، تقارير توثيقية، حوارات مع صانعات أفلام، وشهادات شخصية»، حيث يضم شهادة المنتجة والناقدة رشا حسنى حول إنتاج فيلمها الروائى الطويل الأول «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، وتقدم المخرجة الأردنية رند بيروتى شهادة عن تجربتها فى فيلميها «احكيلهم عنا» و«ظلال».

وعلى صعيد الحوارات، تجرى هدى جعفر حوارًا مع الممثلة اليمنية عبير محمد بطلة فيلم «المرهقون»، حول قضايا الأمهات والإجهاض فى اليمن، كما تحاور آية طنطاوى المخرجتين المصريتين ندى رياض ورندة على حول تجاربهما فى مهرجانى كان وكليرمون فيران، مركزة على النظرة الأنثوية خلف الكاميرا، وتقدم الناقدة مرام صبح حوارًا مع المنتجة الأردنية ديمة عازر، مستعرضة بيئة الإنتاج السينمائى بالأردن.

كما يقدم الكاتب السودانى عادل على الحسن مالك نظرة تاريخية على مشاركة النساء فى السينما السودانية من خلال تحليل أفلام مثل «مدنياووو» و«سودان يا غالى»، ومن فلسطين، تكتب علا الشيخ عن توثيق السينما الفلسطينية لمعاناة الشعب تحت الاحتلال عبر أفلام حديثة مثل «ما بعد»، «شكرًا لأنك تحلم معنا»، و«السبع موجات».

وتتناول لمى طيارة تمثيل المرأة فى السينما السورية الحديثة عبر تحليل الإنتاج الرسمى والمستقل، وفى مقالتها ترصد أمنية عادل واقع صانعات السينما المصريات لعام 2024، مشيرة لظواهر مثل عودة استخدام خام السينما واختفاء الكوميديا التجارية.

وفى محاور خاصة، تكتب مشاعل العبد لله عن الأمومة فى الفيلم السعودى «هوبال»، وتتناول أولا الأمومة الرمزية فى الفيلم التونسى «ماء العين» وفى السينما التونسية الحديثة بوجه عام.. ومن السعودية تستعرض سهى الوعل تحولات السينما السعودية مع المشاركة اللافتة لفيلم «نوره» فى مهرجان كان، كما تحلل لمياء بالقائد قيقة مسيرة أربع صانعات من تونس، بينما تقدم سناء ترارى تقريرًا عن صورة المرأة فى السينما المغربية وإنجازات المخرجات المغربيات.



