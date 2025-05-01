طارق مصطفى: كنت أثق من الفوز أمام سيراميكا رغم التأخر في النتيجة

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أكد طارق مصطفى، المدير الفني لنادي البنك الأهلي، أهمية الفوز الذي حققه الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري، مشيرًا لثقته في لاعبي الفريق رغم التأخر بهدف في الشوط الأول.

وفاز البنك الأهلي 4-2 على حساب نادي سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال طارق مصطفى في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: «فوز صعب على فريق محترم لديه لاعبين متميزين ومدير فني رائع».

وأضاف: «دخلنا المباراة بهدف الفوز وعندما استقبلنا هدف مبكر كنت واثق في العودة بالنتيجة».

وأوضح: «طالبت اللاعبين بين شوطي المباراة بالاستحواذ على الكرة واستغلال المساحات خلف دفاعات المنافس وعدم التسرع أمام المرمى».

وتابع: «بشكر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، برئاسة أشرف نصار، على دعمه الكبير لمنظومة الفريق».

وأتم: «لا مجال للراحة لدينا مواجهة قوية امام الزمالك الاثنين المقبل سنبدأ في التحضير لها على الفور».

بهذا الفوز رفع البنك الأهلي رصيده للنقطة 32، في المركز الخامس من جدول ترتيب مجموعة التتويج في الدوري، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 27 نقطة في المركز السادس.