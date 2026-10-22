رئيس السلفادور يطلق عملية عسكرية لإنقاذ 4 مختطفين في هايتي ويهدد بتصعيد الرد

قال رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، الأربعاء، إنه أطلق عملية عسكرية لإنقاذ أربعة فنيين سلفادوريين في مجال الطيران اختطفتهم عصابات في هايتي، محذرا من رد أكثر قوة إذا لم يُفرج عنهم سالمين ومن دون إصابات.

ويأتي الإعلان بعد ثلاثة أيام من إطلاق عصابات في هايتي النار على مركبة مدرعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في أول هجوم كبير منذ بدء قوة دولية لمكافحة العصابات عملياتها في الدولة الكاريبية التي تعصف بها أعمال العنف. واختفى الرجال الأربعة بعدما فروا من المركبة المشتعلة في منطقة سانتو، بمنطقة كروا دي بوكيه في العاصمة بورت أو برنس.

ووجه بوكيلي رسالة إلى قادة العصابات في هايتي، مطالبا إياهم بإعادة السلفادوريين "أحياء وسالمين"، محذرا من أنه إذا فعلوا ذلك، "فسيعود كل شيء إلى ما كان عليه قبل الاختطاف". أما إذا لم يفعلوا، فقال الرئيس السلفادوري، الذي لفت الأنظار دوليا بسبب حملته المثيرة للجدل ضد العصابات في بلاده، إن ذلك سيؤدي إلى تنفيذ عملية أكثر قوة.

وقال إن "هجوم اليوم لا يقارن بما سيأتي إذا لم يطلقوا سراح الرهائن الأربعة أحياء. ولا تعتبروا كلماتنا تهديدات جوفاء".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان بوكيلي يعتزم تنفيذ أي تحرك إضافي بواسطة القوات السلفادورية أو قوات الأمن الأوسع انتشارا في المنطقة.