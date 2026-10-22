هيئة كبار العلماء السعودية: خطر الحوثيين يفوق داعش والقاعدة في الإفساد والعدوان

أكدت هيئة كبار العلماء المسلمين في السعودية، الأربعاء، أن "خطر ميليشيا الحوثي الإرهابية لا يقل عن خطر الجماعات المتطرفة، مثل داعش والقاعدة، بل يتجاوزه في الإفساد في الأرض والعدوان على المسلمين"، مشيرة إلى استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن، ومحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن "اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية وما أحدثته من زعزعة للأمن وتفريق للكلمة والاعتداء على الآمنين والحرمات، تمثل إرهابا بكل المقاييس، وتعكس تجرؤها على حرمات الله".

وأضافت أن محاولة استهداف قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي تمثل "جريمة عظيمة"، مشيدة بـ"يقظة الدفاع الجوي السعودي وكفاءة القوات المسلحة في إحباط المخططات العدائية".

وأوضحت أن هذه الأعمال تندرج ضمن الجرائم التي حذرت منها النصوص الشرعية، لما تنطوي عليه من انتهاك لحرمة الأنفس والأموال، وتهديد للأمن والاستقرار، ومحاولة الاعتداء على مقدسات المسلمين.

ودعت الأمانة العامة المسلمين إلى إنكار هذه الأعمال والوقوف صفا واحدا في مواجهة الاعتداء على المقدسات.