أمريكا: توجيه اتهامات للمشتبه به في إطلاق النار على الحرس الوطني بواشنطن

وجّهت السلطات الأمريكية عدة اتهامات تتعلق بالأسلحة النارية إلى رجل من واشنطن متهم بإصابة أحد أفراد الحرس الوطني لولاية جورجيا، بعدما حاول الأخير المساعدة في فضّ شجار.

ويواجه جاريل لامونت جاكسون، البالغ من العمر 41 عامًا، تهم حيازة سلاح ناري وذخيرة بصورة غير قانونية، باعتباره مدانًا سابقًا بجناية، والاعتداء باستخدام سلاح خطير، وحيازة سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف.

ويُشتبه في أن جاكسون أطلق النار على كارون جونز، البالغ من العمر 20 عامًا، وهو أحد أفراد الحرس الوطني لولاية جورجيا، فأصابه في ساقه، عندما حاول أفراد الحرس التدخل لفضّ الشجار يوم الأحد. وردّ ثلاثة من أفراد الوحدة بإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة جاكسون. ولم يتعرض أي من الرجلين لإصابات تهدد حياته.

وقال جيفري كارول، الرئيس المؤقت لإدارة شرطة العاصمة، إن إطلاق النار وقع نحو الساعة 11:10 مساءً، بينما كان سبعة أو ثمانية من أفراد الحرس الوطني يستقلون شاحنة متوقفة، ويراقبون شجارًا على الرصيف في حي «إيسترن ماركت» جنوب شرقي واشنطن.

وقالت المدعية العامة الأمريكية جانين بيرو، في معرض إعلانها عن الاتهامات: «هذا الاعتداء الجريء على الحرس الوطني، الذي ارتكبه مجرم عنيف له سجل من الجرائم وأطلق النار في ممر مزدحم، هو بالضبط نوع الفوضى الأمنية التي ترفض مدينتنا التسامح معها».