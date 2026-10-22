طلاب صربيا يتوافدون إلى بلجراد قبيل انتخابات برلمانية محتدمة

اصطف آلاف الأشخاص على جانبي شوارع بلجراد، الأربعاء، لاستقبال طلاب ساروا على الأقدام ووصلوا إلى العاصمة الصربية، عشية التجمع الختامي لحركتهم، قبيل انتخابات برلمانية محتدمة تتحدى الرئيس ألكسندر فوتشيتش، الذي يتهمه منتقدوه بالسلطوية.

وتعد الانتخابات المبكرة المقررة الأحد مواجهة حاسمة بين الرئيس الشعبوي وحركة شبابية قادت احتجاجات استمرت نحو عامين ضد قبضته المشددة على الحكم في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان.

وأشعل سكان بلجراد الشماريخ وأطلقوا الهتافات ترحيبا بالطلاب الذين وصلوا إلى المدينة من اتجاهات مختلفة، بعدما ساروا على مدى الأيام الماضية عبر أنحاء البلاد في طريقهم إلى العاصمة. وعززت الأجواء الاحتفالية الحماسية تفاؤل المشاركين، الذين رددوا هتاف "النصر" وسط سحب الدخان الأحمر والألعاب النارية.

وقال إيليا سردانوفيتش، الطبيب المرشح على قائمة الطلاب الانتخابية، لقناة "إن 1" التلفزيونية: "هذا أمر لا يُصدق، هذه الطاقة لا يمكن إيقافها".

فوتشيتش ينظم تجمعا انتخابيا في مدينة جنوبية

ونظم فوتشيتش، الأربعاء، تجمعا انتخابيا في مدينة نيش جنوبي البلاد، أمام آلاف من أنصاره. وأعرب في كلمة ألقاها خلال التجمع عن ثقته بفوز حزبه اليميني، الحزب التقدمي الصربي، في انتخابات الأحد.

ويسعى فوتشيتش، الرئيس الصربي السابق، إلى العودة إلى منصب رئيس الوزراء عبر الانتخابات، بعدما استقال من الرئاسة في سبتمبر/أيلول حتى يتمكن من خوض الحملة الانتخابية.

وتعهد فوتشيتش خلال التجمع بأنه "لن يكون هناك مزيد من السياسة في المدارس والجامعات".