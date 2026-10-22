أسوشيتد برس: زيادة كبيرة في نسبة التصويت المبكر بالعديد من الولايات الأمريكية الحاسمة بالتجديد النصفي

تشهد معدلات إقبال الناخبين ارتفاعا كبيرا مقارنة بانتخابات التجديد النصفي السابقة في عدد من الولايات المتوقع أن تحسم السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، وفقا لتحليل أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب) لبيانات التصويت المبكر قبل أسبوعين من يوم الانتخابات.

وفي تكساس، ارتفع التصويت المبكر بنسبة % 74 مقارنة بعام 2022، بينما زاد في كانساس إلى أكثر من الضعف. كما سجلت ولايات مين وكارولاينا الشمالية وأوهايو ارتفاعًا بأكثر من % 30 في التصويت المبكر، سواء بالحضور الشخصي أو عبر البريد، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

ويسعى الديمقراطيون إلى انتزاع مقاعد في مجلس الشيوخ يشغلها الجمهوريون في كل من هذه الولايات. وفي معظمها، تراجعت حصة الجمهوريين من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مبكرا مقارنة بما كانت عليه قبل أربع سنوات.

وتقدم بيانات الوكالة، التي تغطي الفترة حتى الثلاثاء، صورة عن مستوى الحماس المحتمل لدى الناخبين، والمناطق التي قد يكون فيها هذا الحماس محدودا، بعدما بدأ التصويت المبكر في معظم الولايات خلال دورة انتخابات التجديد النصفي التي شهدت تحولات غير متوقعة في كثير من الأحيان.

وأدى الاستياء من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، واستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة أسعار البنزين والديزل بسبب الحرب مع إيران، إلى ردود فعل سياسية سلبية تجاه الجمهوريين في مناطق لم يتوقع الحزب أن يضطر إلى الدفاع عن مقاعده فيها هذا العام.