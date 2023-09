ليفربول يتغنى بهدوء صلاح وهدفه في لاسك النمساوي

تغنى نادي ليفربول الإنجليزي بنجمه محمد صلاح، وهدوئه الشديد في تسجيل الهدف الثالث خلال الفوز على لاسك النمساوي في الدوري الأوروبي.

افتتح ليفربول مشواره في الدوري الأوروبي بفوز خارج الديار على لاسك لينز النمساوي بثلاثية مقابل هدف، سجل منها صلاح الذي شارك بديلًا في الشوط الثاني هدفًا ليزاحم تيري هنري على رقم قياسي جديد.

نشر الحساب الرسمي لليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لهدف صلاح الثالث في مرمة لاسك النمساوي بالدوري الأوروبي، معلقًا عليه:" محمد صلاح يسجل الهدف الثالث بهدوء".

ويستعد ليفربول الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، لملاقاة وست هام يونايتد، غدًا الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج.

.@MoSalah coolly adding a third on the night 🥶#UEL pic.twitter.com/gVI3BUdMsX