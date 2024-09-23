جالانت يطلع أوستن على عمليات تقليص قدرات حزب الله

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه أطلع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على عملياتهم لتقليص قدرة حزب الله اللبناني على شن هجمات ضد "المدنيين الإسرائيليين".

وأوضح جالانت، أنه تحدث، مساء أمس الأحد، مع لأوستن بعد زيارته للقيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى تقديمه تقييم للموقف له، بشأن تهديدات حزب الله.

كما تمت مناقشة الوضع الإقليمي الأوسع والتهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها.

ويأتي ذلك فيما دعا جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، اللبنانيين إلى "الابتعاد" عن مواقع جماعة حزب الله، متوعدا بشن المزيد من "الغارات المكثّفة والدقيقة" ضد الجماعة "في المستقبل القريب".

وأعلن جيش الاحتلال "مهاجمة أهداف" لجماعة حزب الله في لبنان، غداة بعض أعنف عمليات تبادل إطلاق النار عبر الحدود، في صراع يدور بالتزامن مع حرب غزة المستمرة منذ نحو عام.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن جيش الاحتلال يهاجم في هذه الأثناء أهدافًا وصفها بـ"الإرهابية" لحزب الله في لبنان، مشيرا إلى أن "تفاصيل إضافية ستنشر لاحقا".